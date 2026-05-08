BTP Sözcüsü'nden Hazine Bakanı'na Tepki

08.05.2026 17:08
Lütfullah Önder, yabancı sermaye açıklamalarına eleştiride bulunarak Türk milletine vurgu yaptı.

(ANKARA) - BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı sermayeye ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Parayı Türk milleti harcayınca piyasa canlanmıyor mu? Yoksa Türk milleti buna mı layık değil" diye sordu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi halinde ekonomik hareketlilik yaşanacağı yönündeki sözlerini eleştirdi. Önder, "Peki Sayın Mehmet Şimşek, madem piyasaya para girmesiyle bundan herkes faydalanıyordu, piyasa canlanıyordu, yıllardan bu tarafa 'talebi daraltacağız, enflasyonla mücadele edeceğiz' diyerek neden piyasadaki parayı azaltmaya çalıştınız? Neden milletin cebindeki paraya göz diktiniz? Bu harcamaları, bu alışverişleri yabancılar değil de Türk milleti yapsa olmuyor mu? Parayı Türk milleti harcayınca piyasa canlanmıyor mu? Yoksa Türk milleti buna mı layık değil" diye sordu.

Önder, yabancıların döviz harcamasının olumlu görülürken, yurttaşların Türk lirası harcamasının enflasyon gerekçesiyle eleştirildiğini belirterek, "Bu milletin ürettiği emek ve hizmeti dolarla satın alınca enflasyon olmuyor da TL ile satın alınca mı oluyor" dedi.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ"Nİ SAVUNDU

Ekonomiye "liberal" anlayışla bakmadıklarını belirten Önder, BTP'nin "Milli Ekonomi Modeli" yaklaşımını savundu. Türk lirasının üretim ve emeğin karşılığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Önder, "İç ticarette de dış ticarette de gerçek milli paramızı kullanacağız" dedi.

Ev hanımlarına maaş verilmesi, çocuk yardımları ve düşük gelirli kesimlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Önder, "Asgari ücretliyi, emekliyi, dul ve yetimi yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olması için destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Önder, vatandaşların alım gücünün artırılması halinde ekonominin canlanacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İşte o zaman Türk milleti taksiye binecek, THY'ye binecek, tatile gidecek, ev alacak, restorana gidecek, elektrik kullanacak, su kullanacak, bunların faturalarını ödeyecek. BTP'den Mehmet Şimşek'e yabancı sermaye cevabı: Kısaca hayatın her alanında ihtiyaç duyduğu alışverişi yapacak, onurlu bir insan olarak yaşayacak. Türk milletine hizmet eden esnaf, çiftçi, tüccar, fabrikatör; herkes emek ve üretim ortaya koyduğu için mal ve hizmetini satabilecek, kazanacak. İşlem hacmi arttığı için devletin geliri de artacak."

EKONOMİDE LİBERAL BAKIŞA ELEŞTİRİ

Bütün bunları yapmak çok kolay ama liberal kafayla, ezber kafayla bakarsanız zor. Biz diyoruz ki liberal bakış açısından, size öğretilen ezberlerden kurtulursanız bunları yapmak hiç zor değil. Bu millete değil de yabancıya hizmet etme fikri ve duygusu sizleri kuşatmış ve ezberlerinizden kurtulamıyorsanız veya bilmediğimiz prangalar ayağınızdaysa ve bundan dolayı adım atamıyorsanız lütfen çekilin. Bu millete nasıl hizmet edildiğini, bu problemlerin nasıl kolaylıkla çözüldüğünü biz gösterelim."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

