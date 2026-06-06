Btp Sözcüsü Önder: "Varlık Barışı İktidarın Ekonomik İflasının İlanıdır" - Son Dakika
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Btp Sözcüsü Önder: "Varlık Barışı İktidarın Ekonomik İflasının İlanıdır"

06.06.2026 13:53  Güncelleme: 15:28
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, 'varlık barışı' düzenlemesini eleştirerek, iktidarın ekonomik olarak battığını ve kaynağı belirsiz paraya kapı açtığını söyledi.

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin, "İktidar da temiz paranın bu ülkeye geleceğinden umudunu kesmiş olacak ki 'varlık barışı' diyerek kaynağı belirsiz paraya kapılarını açtı. Bu, gerçekten de iktidarın ekonomik olarak battığının ve iflas ettiğinin bütün dünyaya ilanıdır" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin yönetilemediğini, iktidarın enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu savunan Önder, şöyle konuştu:

"İktidar, ekonominin kontrolünü tümüyle kaybetmiş gözüküyor. Yıllardır 'enflasyonla mücadele ediyoruz' diyerek milleti inim inim inlettiler. Millet yoksullaştı, yoksullukla boğuşuyor. Ancak dönüp baktığımız zaman, dünyadaki 193 ülkenin 188'inde enflasyon Türkiye'den daha düşük. Afrika'da 56 ülke var. Bu 56 ülkenin 55'inde enflasyon Türkiye'den daha düşük. Enflasyonla mücadelede sınıfta kaldınız. Öte taraftan yıllardır fabrikaları sattınız, madenleri sattınız, limanları sattınız. Geriye bir şey bırakmadınız. Devletin tek gelir kaynağı vergi ve ceza haline geldi. Paraya ihtiyacınız var. Bu parayı da bulamıyorsunuz. Mehmet Şimşek göreve geldiği günden bugüne Avrupa kapılarını aşındırıyor. Sürekli kapı kapı dolaşıp para arıyor; ancak maalesef temiz parayı bu ülkeye getirmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü böyle bir ülkeye kim güvenip parasını yatırır? Düşünün, bir siyasi partinin genel başkanısınız. Kongrede seçilmişsiniz. Aradan yıllar geçiyor, sizi o koltuktan alıyorlar. Koltuğunuz garanti değil. ya da bir belediye başkanısınız. Halk sizi belediye başkanı olarak seçmiş. Farklı sebeplerle sizi görevden alıyorlar ve başkasını getirip belediye başkanlığı koltuğuna oturtuyorlar veya üniversite bitirmişsiniz, diploma almışsınız. Yıllar sonra diplomanız iptal ediliyor. Böyle bir ülkede paranızı yatırdığınızda, o paraya el konulmayacağının, o paranın buharlaşmayacağının veya başına bir iş gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir?"

"AK PARTİ İKTİDARI, 25 YILDA 15 KEZ VARLIK BARIŞI YAPTI"

Dolayısıyla iktidar da temiz paranın bu ülkeye geleceğinden umudunu kesmiş olacak ki 'varlık barışı' diyerek kaynağı belirsiz paraya kapılarını açtı. Yani, 'Nereden ve nasıl kazanırsanız kazanın, yeter ki para getirin. Biz soru sormayacağız. Bu paranın nasıl kazanıldığını sormayacağız. Vergilendirilip vergilendirilmediğini sormayacağız. Suçtan elde edilip edilmediğini sormayacağız. Hatta sormamakla kalmayacağız, vergilendirmeyeceğiz.' diyor. Bu, gerçekten de iktidarın ekonomik olarak battığının ve iflas ettiğinin bütün dünyaya ilanıdır. Geçmiş yıllarda da buna benzer birçok düzenleme yaptı. Bu nedenle Türkiye gri listedeydi. Gri listeden daha yeni çıkmışken, yeniden bu varlık barışıyla birlikte aynı adımı atıyor. Çünkü çaresiz. AK Parti iktidarı, 25 yıl boyunca 15 kez varlık barışı yaptı.

İlginç olan bir diğer husus ise hemen hemen her seçimden önce varlık barışı yaparak seçim ekonomisi oluşturması, milleti geçici olarak rahatlatması ve oy almaya çalışmasıdır. 2008'de, 2011'de, 2013'te, 2018'de ve 2023'te seçimler öncesinde varlık barışıyla birlikte iktidarın para toplayıp seçim ekonomisi oluşturduğunu görüyoruz. Bu durum, bir taraftan muhalefeti dizayn etme çalışmaları sürerken, diğer taraftan da iktidarın seçime hazırlandığının bir göstergesidir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Varlık Barışı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Btp Sözcüsü Önder: 'Varlık Barışı İktidarın Ekonomik İflasının İlanıdır' - Son Dakika

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