BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi

09.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTSO Akademi kapsamında düzenlenen seminerde, yüksek gelir grupları için veri temelli vergi gözetimi ve uyum programı ele alındı. Programda hukuki çerçeve, risk analizi ve gönüllü uyum modeli gibi konular işlendi.

BTSO Akademi projesi kapsamında "Yüksek Gelir Gruplarında Veri Temelli Vergi Gözetimi ve Uyum Programı: Hukuki Sınırlar, Risk Analizi ve Savunma Stratejileri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda; Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu, Vergi Avukatı Şebnem Becce Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nın veri temelli yönetim yaklaşımı ele alınarak, benzer modellerden ayrışan yönleri detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca sürecin hukuki çerçevesi ve uygulamadaki yansımaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, kurum olarak en temel önceliklerinin, firmaları değişen dünya düzenine ve güncel mevzuat süreçlerine en hızlı şekilde adapte etmek olduğunu söyledi. Batmaz, "Bilginin en değerli sermaye olduğu bu dönemde, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize verdiğimiz önem artarak devam edecektir." dedi.

Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu, Türkiye'de giderek yaygınlaşan "yeni nesil denetim modeli"nin klasik vergi inceleme anlayışından önemli ölçüde ayrıştığını belirtti. Kandiloğlu, yeni modelin yaptırımdan çok gönüllü uyumu esas alan, mükellef ile idare arasında diyalog kurmayı hedefleyen bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı, yeni sistemin merkezinde "sinyalleme" mekanizmasının yer aldığını belirterek, mükelleflerin bu sayede kendi risklerini önceden görerek profesyonel destekle gerekli düzeltmeleri yapabildiğini vurguladı. Arıcı, bu sürecin doğrudan bir vergi incelemesi olmadığını, bilgilendirme ve gönüllü uyum esasına dayandığını kaydetti.

Vergi Avukatı Şebnem Becce Özdemir ise sürecin hukuki boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sürecin temel amacının yaptırım uygulamak olmadığını, mükelleflerin olası riskler konusunda bilgilendirilerek gönüllü uyuma yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Seminer, Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkan Yardımcıları, meslek odası temsilcileri, BTSO meclis ve komite üyeleri, meslek mensupları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.