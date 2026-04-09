BTSO Akademi'de Yüksek Gelir Gruplarına Yönelik Veri Temelli Vergi Gözetimi Semineri Düzenlendi

BTSO Akademi projesi kapsamında "Yüksek Gelir Gruplarında Veri Temelli Vergi Gözetimi ve Uyum Programı: Hukuki Sınırlar, Risk Analizi ve Savunma Stratejileri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda; Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu, Vergi Avukatı Şebnem Becce Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nın veri temelli yönetim yaklaşımı ele alınarak, benzer modellerden ayrışan yönleri detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca sürecin hukuki çerçevesi ve uygulamadaki yansımaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, kurum olarak en temel önceliklerinin, firmaları değişen dünya düzenine ve güncel mevzuat süreçlerine en hızlı şekilde adapte etmek olduğunu söyledi. Batmaz, "Bilginin en değerli sermaye olduğu bu dönemde, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize verdiğimiz önem artarak devam edecektir." dedi.

Denetim Direktörü Onur Kandiloğlu, Türkiye'de giderek yaygınlaşan "yeni nesil denetim modeli"nin klasik vergi inceleme anlayışından önemli ölçüde ayrıştığını belirtti. Kandiloğlu, yeni modelin yaptırımdan çok gönüllü uyumu esas alan, mükellef ile idare arasında diyalog kurmayı hedefleyen bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı, yeni sistemin merkezinde "sinyalleme" mekanizmasının yer aldığını belirterek, mükelleflerin bu sayede kendi risklerini önceden görerek profesyonel destekle gerekli düzeltmeleri yapabildiğini vurguladı. Arıcı, bu sürecin doğrudan bir vergi incelemesi olmadığını, bilgilendirme ve gönüllü uyum esasına dayandığını kaydetti.

Vergi Avukatı Şebnem Becce Özdemir ise sürecin hukuki boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sürecin temel amacının yaptırım uygulamak olmadığını, mükelleflerin olası riskler konusunda bilgilendirilerek gönüllü uyuma yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Seminer, Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkan Yardımcıları, meslek odası temsilcileri, BTSO meclis ve komite üyeleri, meslek mensupları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla soru-cevap bölümü ile sona erdi.