BTTÖB'den azınlık okulları çağrısı, yeni dönem öncesi 8 okul daha kapandı - Son Dakika
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BTTÖB'den azınlık okulları çağrısı, yeni dönem öncesi 8 okul daha kapandı

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Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla azınlık okullarının korunması çağrısı yaptı. Mesajda, yeni dönem öncesinde 8 azınlık okulunun daha kapatıldığı belirtilerek, velilerden çocuklarını azınlık okullarına göndermeleri istendi.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, azınlık okullarının korunması çağrısında bulundu.

BTTÖB'den yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Mesajda, öğrencilerin ana dilleri Türkçenin yanı sıra ülkenin resmi dili Yunancayı da iyi öğrenmelerinin önem taşıdığı belirtilerek, iki dile hakim olmanın öğrencilere farklı alanlarda yeni imkanlar sağlayacağı ifade edildi.

Öğretmenlerden eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaları istenen mesajda, velilere de çocuklarını kitap okumaya ve eğitime yönlendirme çağrısı yapıldı.

Mesajda, çocukların kendi kültürlerinin yaşandığı ve ana dillerinin saygı gördüğü bir ortamda eğitim almalarının kişilik gelişimleri ve öz güvenleri açısından önemli olduğu belirtilerek, velilerden çocuklarını azınlık okullarına göndermeleri istendi.

Mesajda, son yıllarda öğrenci sayısının azalması gerekçesiyle azınlık okullarının kapatılmasına da tepki gösterildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 8 azınlık okulunun daha kapatıldığı kaydedilen mesajda, okulların "eğitimin geçici olarak askıya alınması" gerekçesiyle kapatılmasına rağmen geçmişte aynı şekilde kapatılan okulların yeniden açılmadığı ifade edildi.

Azınlık okullarının tamamen ortadan kalkmasının azınlık aidiyetine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunulan mesajda, sorunun çözümü için Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarına birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTTÖB'den azınlık okulları çağrısı, yeni dönem öncesi 8 okul daha kapandı - Son Dakika

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