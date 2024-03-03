Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.
Bu ay Avrupa turnesine başlayan müzik grubu Depeche Mode, 3-5 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Mart'ta ise Almanya'nın Münih kentinde konser verecek.
Çekya'daki Prag Belediye binasında 8 Mart'ta Prag Senfoni Orkestrası, Frederic Chopin ve Gustav Mahler'in senfonilerini seslendirecek.
İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana, 5 Mart'ta Rus asıllı ABD'li soprano Erika Baikoff ve Güney Koreli piyanist Park Soohong'u konuk edecek, 6 Mart'ta ise Rus müzisyen Anna Vinnitskaya konserine ev sahipliği yapacak.
İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 7 Mart'ta James Feddeck ve Paolo Speziale, Ludwig van Beethoven, Nino Rota ve Alberto Cara'nın eserlerini orkestra eşliğinde seslendirecek.
Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda ise 5 Mart'ta Yunan kemancı Leonidas Kavakos, Çaykovski'nin keman konçertosunu müzikseverlerle buluşturacak.
Aynı mekanda 6 Mart'ta genç soprano Axelle Fanyo klasik müzik konseri verecek.
Fuarlar ve sergiler
İsviçre'nin Cenevre kentinde 6-10 Mart'ta "Uluslararası Kitap ve Multimedya Yayıncılığı Fuarı" düzenlenecek.
Irak'ta ise 8 Mart'ta başlayacak "Uluslararası Erbil Kitap Fuarı", uluslararası yayıncıları bir araya getirecek.
Polonya'nın Poznan kentinde 8-10 Mart'ta yapılacak "Poznan Kitap Fuarı", bilim kurgu alanında kitaplar basan yaklaşık 140 yayınevine ev sahipliği yapacak.
Sanat sergilerinde ise İspanya'nın Madrid kentindeki "ACROmadrid" sergisi, öne çıkanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 ülkeden 200'ün üzerinde galerinin yer alacağı sergi dizisi, 6-10 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Film festivalleri
İsveç'in başkenti Stokholm'de 4-10 Mart'ta düzenlenecek "Tempo Dokumentar Film Festivali"nde en iyi uzun ve kısa metrajlı belgesellere ödül verilecek.
Finlandiya'nın Tampere kentinde 6-10 Mart'ta bu yıl 55'incisi düzenlenen "Tampere Film Festivali" 500'ün üzerinde filme ev sahipliği yapacak.
İskoçya'nın Glasgow kentinde, İngiltere'nin en geniş kapsamlı korku ve gerilim film etkinliği "FrightFest Film Festivali", 7-9 Mart'ta yapılacak.
İngiltere'nin kıyı kentlerinden Berwick'te bu yıl 19'uncusu yapılan "Berwick Film ve Medya Sanatları Festivali", 7-10 Mart arasında film gösterimleri ve söyleşilerle sinemaseverleri ağırlayacak.
Yunanistan'daki "Uluslararası Selanik Film Festivali" ise bu yıl 64'üncü kez sinemaseverlere kapılarını açacak. 7 Mart'ta açılışı gerçekleştirilecek festival, 17 Mart'a kadar sürecek.
ABD'de vizyona girecek filmler
Başrollerinde Kristen Stewart'ın yer aldığı Rose Glass imzalı "Love Lies Bleeding" başta olmak üzere Alejandro Monteverde'nin yönettiği "Cabrini" ve Mark Lambert Bristol imzalı Chocolate Lizards, 8 Mart'ta ABD genelinde sinemalarda olacak.
Aynı tarihte Mike Mitchell ile Stephanie Stine'ın yönettiği animasyon filmi "Kung Fu Panda 4" de vizyona girecek.
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