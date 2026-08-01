Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Sosyal medyada bir fitness eğitmeni, kendisine özel ders almak ve fiyat öğrenmek amacıyla yazan bir adamla yaptığı mesajlaşmayı paylaştı. Görüşmenin başlarında ders detaylarını ve fiyatlarını soran şahıs, ilerleyen mesajlarda annesinin de ders almak istediğini belirtti.

"KADINSAL DEPRESYONLAR, HORMONELE KARDİYO..."

Annesinin moralinin bozuk olduğunu söyleyen şahsın, "Anlarsın kadınsal depresyonlar" ve "Siz anladınız onun derdini, hormonel işte cardivo (kardiyo)" ifadelerini kullanarak imalı ve tuhaf cümleler kurması dikkat çekti.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA MESLEKTEN SOĞUDUM"

Eğitmenin "Tam anlayamadım" diyerek geçiştirmeye çalıştığı garip diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ekran görüntülerini paylaşan fitness eğitmeni, "Nasıl bir nesile denk geldik?" diyerek karşılaştığı üslup karşısında mesleğinden soğuduğunu ifade etti.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;