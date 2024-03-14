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Bu robot seçmenlerin nabzını tutuyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik robot ile yapılan seçim anketi vatandaşların ilgisini çekiyor. Karabük TEKNOKENT'te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketinin insansı robotu Metarobot gelişmiş özellikleriyle Karabük'te seçmenlerle yüz yüze görüşüp anket yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği robot, çocuklar için de eğlenceleri anlar yaşattı.

14.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Bu robot seçmenlerin nabzını tutuyor

Seçim anketi yapan Metarobot dikkat çekiyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik robot ile yapılan seçim anketi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Karabük TEKNOKENT'te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketinin insansı robotu Metarobot gelişmiş özellikleriyle Karabük'te seçmenlerle yüz yüze görüşüp anket yapıyor. Yapay zeka kapasitesi, ses tanıma ve doğal işleme yetenekleri sayesinde insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilen Metarobot Safranbolu ilçesinde seçmenlerin nabzını tuttu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği robot, çocuklar için de eğlenceleri anlar yaşattı.

Karabük Üniversitesi'nde görevli Prof.Dr. Muharrem Düğenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada yenilikçi yöntemlerle, robotlarla kamuoyu anketi yapmak, çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, toplum algısı, ölçümleri yapmak üzerine bir çalışma yaptık. Aralık ayında çalışmaları başlattık. Şubat ayı itibariyle fiili firmamızı kurduk. Robot için anketlerde kullanılmak üzere İstanbul'dan bir robot kiraladık. Bu kiraladığımız robotu daha sonradan çeşitli etkinliklerde kullandık" dedi.

"Bu tür robotlar insansı robotlar" diyen Düğenci, "95 santim yüksekliğinde bir insansı robot. Hazır videolar oynatabiliyor. Sunumlar yapıyor. Üzerine dokunduğunuz zaman cevap verebiliyor. Görüntü işleme, ses işleme kabiliyetleri var. Biz şu anda halihazır üzerindeki hazır uygulamalar üzerinde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Robotla daha öncesinde belediye başkan aday adayları için çalışma yaptıklarını ifade eden Düğenci, "İlk olarak biz Safranbolu seçimleri için AK Parti'nin 8 aday adayı için bir çalışma yaptık. Şuanda da normal sahada birebir yüz yüze sekiz anketörle 31 Mart için belediye başkanlarına yönelik çalışma yapıyoruz. 1-2 gün daha sürecek ve tamamlanacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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