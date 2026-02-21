Buca Belediye Başkanı Duman Kozağaç'ta Sahur Programına Katıldı - Son Dakika
Buca Belediye Başkanı Duman Kozağaç'ta Sahur Programına Katıldı

21.02.2026 10:26  Güncelleme: 12:09
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kozağaç’ta düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kuruluşunda yer aldığı Kozağaç Gençlik Derneği'nin düzenlediği sahur programına katıldı. Programda CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Kozağaç Gençlik Derneği Başkanı ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Avcı, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri de yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Görkem Duman, dernek üyeleri ve semt sakinleriyle Ramazan ayının bereketini paylaştı. Kozağaç Gençlik Derneği'nin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Kuruluşunda da yer aldığım, her zaman bir ev sıcaklığıyla geldiğim Kozağaç Gençlik Derneği'nin bu güzel sahur sofrasında sizlerle gönül birliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bu evin çatısı altında siyasete yön veren dostlarımın, iş dünyasına değer katan Buca sevdalısı kardeşlerimin, büyüklerimin omuz omuza vermesi, Buca'mızın en büyük kazancıdır. Bu sofranın bereketi burada kurduğumuz gönül birliğindedir. Bizleri bir araya getiren Dernek Başkanım, yol arkadaşım Tolga Avcı'ya da teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
