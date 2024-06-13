Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi'nde bayram tıraşı olan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi'nde bayram tıraşı olan vatandaşları ziyaret etti

Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Ata Evi'nde bayram öncesi dayanışma ve birliktelik ruhunu artıran bir çalışma gerçekleştirdi. Buca'nın esnaflarından Kuaför Kenan ve ekibi, Ata Evi'nin konuklarına berberlik hizmeti sundu. Başkan Duman da Ata Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

13.06.2024 12:12
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi'nde bayram tıraşı olan vatandaşları ziyaret etti.

Buca Belediyesi,  60 yaş ve üzeri vatandaşlara vatandaşlara ikinci yuva olarak hizmet veren Ata Evi'nde bayram öncesi dayanışma ve birliktelik ruhunu artıran bir çalışmaya imza attı. Buca'nın esnaflarından Kuaför Kenan ve ekibi, gün boyu Ata Evi'nin konuklarına berberlik hizmeti sundu. Başkan Duman da Ata Evi'ni ziyaret ederek "Buca'nın çınarları" ile sohbet etti.

Duman, Buca'nın dayanışma ruhuna katkı sunan Kuaför Kenan ve ekibine çok teşekkür ederek, "Bayram öncesi sevgili büyüklerimize değerli esnaf arkadaşlarımızın da katılımı ile böyle bir hizmet sunduk. Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz sohbette gördük ki bu hizmet onları çok mutlu etmiş. Burada yeni arkadaşlıklar kurduklarını ifade ettiler.  Ata Evi'ni ikinci yuvaları olarak görüyorlar. Onların yüzlerindeki mutluluğu görünce bizler de çalışmalarımıza daha sıkı sıkı sarılıyoruz" diye konuştu.

60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Buca Belediyesi Ata Evi, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde bulunuyor. Bucalı çınarların hobilerini gerçekleştirme imkanı buldukları Ata Evi'nde çeşitli el sanatları etkinlikleri yapılıyor. Kuaför hizmetinin de verildiği merkezin en önemli hizmetlerinden birini ise sağlık hizmetleri oluşturuyor. Bucalı çınarlar, merkezde gün içerisinde tansiyon, şeker ölçümlerini de yaptırabiliyorlar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi'nde bayram tıraşı olan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi'nde bayram tıraşı olan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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