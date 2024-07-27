Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Hacı Bektaş Veli Parkı'nı yenileyecek

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuruçeşme Mahalle ziyareti sırasında, Hacı Bektaş Veli Parkı'nı yenileyeceklerini belirterek hayata geçirecekleri modern projeyi anlattı.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuruçeşme Mahallesi'nde Muhtar Hasan Batuş ile sokakları dolaştı. Başkan Duman, çözüm bekleyen noktaları tespit ederek gerekli notlarını aldı.

Mahallede bulunan Hacı Bektaş Veli Parkı'nı gezen Başkan Görkem Duman, seçim döneminde bölgeyi ziyareti sırasında parktaki eksiklikleri gördüğünü bu nedenle parka yeni bir çehre kazandıracak bir projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Duman, projeye ilişkin "Seçim esnasında parkın durumunu gördüğümde bir mimar olarak rahatsızlık hissettim. Bu parkımızı tekrar elden geçirip baştan aşağıya yenileyip, hemen yanı başında bulunan Buca Cem Evi'ni de projeye dahil ederek, modern mimari bir çalışma ile Kuruçeşme halkımıza sunacağız" dedi.

Buca'yı katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönetmek istediklerini bu anlamda mahalle ziyaretlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Duman, "Tam bir makine gibi çalışan sistem ile sokaklarımızın ve parklarımızın tertemiz olmasını, yol ile ilgili problemlerimizin olabildiğince azalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Bu sistem bizlere aynı zamanda hız kazandıran bir sistem. Çünkü sorunu sahadaki ekiplerimizin yanında ben de kendim bire bir yerinde görüyor, ilgili birimlerimizİ harekete geçiriyorum. Süreç uzamadan sorunlar hızlıca halloluyor" diye konuştu.