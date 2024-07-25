Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki göstererek, hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

25.07.2024 13:47
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepki göstererek "Ne toplama kampları, ne ölüm! Tek çözüm bugüne kadar uygulanmayan kaçak üretimi durdurma, ticareti yasaklama, aşılama, kısırlaştırma ve yerinde yaşatma olduğu çok açıktır" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda AK Partili ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edilen  "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ilişkin bir video paylaştı. Başkan Duman, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Tekliften "Ötanazi" ibaresinin çıkarılarak "veterinerlik kanunundaki ilgili maddenin uygulanması" yönündeki önergenin yeterli olmayacağını belirterek "Teklifin tüm maddeleri yeniden ele alınmalı ve hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu maddeye de sonuna kadar karşı çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan can dostlarımızı öldürmek değil, yaşatmaktır. Tek çözüm bugüne kadar uygulanmayan üretimi durdurma, ticareti yasaklama, aşılama, kısırlaştırma ve yerinde yaşatma olduğu çok açıktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika

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