Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerine devam ederek sokağın nabzını tutuyor. Kahvehanelerde vatandaşlarla yüz yüze sohbet eden Başkan Duman, Buca'ya daha iyi hizmet vereceklerinin bilincinde olduklarını belirtti.

31.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokağın nabzını tutmak amacıyla mahalle ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Duman, "Ortak aklın gücüne inanıyorum. Bu şekilde Buca'ya daha iyi hizmet vereceğimizin bilincindeyim" dedi.

Mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bu ziyaretler esnasındaki duraklarından biri de kahvehaneler oluyor. Burada vatandaşlarla yüz yüze sohbet etme imkanı bulan Başkan Duman, böylelikle sokağın nabzını tutarak çalışmalarına yön veriyor.

"Buca'ya daha iyi hizmet vereceğimizin bilincindeyim"

Ortak aklın gücüne inandıklarını belirten Başkan Görkem Duman, "Kahvehanelere gittiğim zaman vatandaşlarımız beni evlatları, kardeşleri gibi karşılıyorlar. Hep beraber bir masanın etrafında oturup Buca için yapacaklarımızı konuşuyoruz. Çoğu zaman bana öneri ile geliyorlar. Konuşup değerlendiriyoruz. Bu şekilde Buca'ya daha iyi hizmet vereceğimizin de bilincindeyim. Bu anlamda mahalle, esnaf ve kahvehane ziyaretlerimi sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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