Buca Belediyesi, Çocuklar İçin Depreme Hazırlık Kısa Filmi Hazırladı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, okul öncesi dönem çocuklarında depreme karşı farkındalık oluşturmak için kısa film hazırladı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Deprem gibi hayati bir konuda, çocuklarımıza korku değil, bilinç kazandırmak zorundayız" dedi.

Afetlere hazırlık konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapan Buca Belediyesi, bu kez çocuklarda depreme karşı farkındalık yaratacak kısa film projesini hayata geçirdi. Buca Belediyesi iştiraki Bucamar Çınar Anaokulları ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) iş birliğiyle hazırlanan filmde, belediye çalışanları gönüllü olarak yer aldı. Filmde, çocuklara deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

"Yalnızca bugünü değil yarını da inşa ediyoruz"

Buca'da sadece bugünü değil, yarını da inşa ettiklerini belirten Duman, "Deprem gibi hayati bir konuda, çocuklarımıza korku değil, bilinç kazandırmak zorundayız. Bu film, onların güven içinde öğrenmeleri, güçlü bireyler olarak yetişmeleri için atılmış çok kıymetli bir adımdır. Belediyemizin çalışanları projeye sadece emek değil, gönül verdi. Hepimiz çocuklarımız için bir araya geldik" diye konuştu.