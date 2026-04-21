Buca Belediyesi\'nde Memurlar İş Bırakma Eylemi Sürüyor

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları iş bırakma eylemine 6'ncı gününde devam etti.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için başladıkları iş bırakma eylemine 6'ncı gününde devam ediyor. Belirli aralıklarla eyleme devam eden Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar bina önünde bir araya geldi. Memurlar adına konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Bugün burada emeğiyle geçinenlerin sabrının tükendiği, hukukun ve imzanın hiçe sayıldığı bir noktada sesimizi yükseltmek için toplandık. Kamu emekçileri olarak bizler sadece cüzdanımızda eksilmeyi değil irademize ve toplu sözleşme kazanımlarımıza yapılan müdahaleye protesto ediyoruz. Geriye dönük alacaklarımız alın terimizdir. Aylardır, 'Sabredin' denilerek oyalanıyoruz. Ancak hayat pahalılığı ve ekonomik belirsizlik sabrın sınırlarını çoktan aştı. Bugün itibariyle 2024-2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları ve performans ücretleri, Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan ve 7 aydır gasp edilen ücretlerimizin derhal ödenmelidir. Emekçinin hakkı bütçe kalemleri arasında eritilecek birer rakam değil emeğin karşılığıdır. Taleplerimiz bir kez daha haykırıyoruz. Geriye dönüp tüm alacaklarımız hiçbir kesintiye uğramadan derhal ödenmelidir. Sonuç olarak haklarımızı teslim edilene kadar meydanlarda ve demokratik mücadele zemini bir adım bile geri atmayacağız. Birliğimiz, adımız, güçle, emeğimizle ve haklarımızla sonuna kadar savaşacağız" dedi.

'EN BÜYÜK REKLAM HAKKI ZAMANDA ÖDENEN MUTLU EMEKÇİLERDİR'

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Buca Belediyesi önünde sadece bir hak arayışı için değil, aynı zamanda dünya finans tarihine geçecek büyük bir sihirbazlık gösterisini ifşa etmek için toplandık. Biliyoruz ki Buca Belediyesi yönetimi şu an içeride yoğun bir mesai harcıyor. Ancak bu mesai maalesef memurun anlının terini ödemek için değil, aylardır alacakları nasıl ödenmeden unutturulur adlı ödüllü bir senaryo üzerinde çalışmak içindir. Memura maaş ve alacak yerine, sürekli sabır telkin ederek belediye bir yerel yönetimden çok bir sabır danışmanlık merkezine çevirmiş durumdadır. Memurun hakkını ödememek için harcadığınız o müthiş yaratıcı enerjiyi kaynak bulmak için harcayın. Unutmayın ki en büyük reklam ışıklı tabelalar değil hakkı zamanda ödenen mutlu emekçilerdir. Buca Belediyesi'ne yeni işçilerin alındığını duyuyoruz. Bu belediyenin gerçekten yeni işçiye ihtiyacı var mı? Memurun ödenmeyen hakkı varken ve 2 bin 500 personel çalışırken, yeni alınan personel kime hizmet edecek" diye konuştu.