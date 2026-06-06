Buca Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42'si tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MÜTEAHHİTLERDEN RÜŞVET ALINDI İDDİASI'

Öte yandan soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüphelilerin, sahip oldukları siyasi gücü kullanarak suç örgütü kurdukları ve yönettikleri,? belediye yöneticilerinin Buca bölgesinde yapılan inşaatlar için müteahhitlerden rüşvet aldıkları öne sürüldü. İmar konularında belediye başkanı ve belediye yöneticilerinin çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlükler yaptıkları, belediye iştiraklerinin kredi kartı ve hesaplarını, araçlarını kişisel harcamalarında kullandıkları da iddia edildi.

Belediye yöneticileri tarafından gerçekleştirilen yolsuzluklar hakkında sanal medya paylaşımı yapan partili kişilerin örgüt üyelerince darp edildiği de yine soruşturma dosyasında yer aldı. Ayrıca, işe gelmeyen kişilere belediye yönetimi tarafından yersiz maaş, ikramiye ödemesi 'Bankamatik memuru' ödemeler yapıldığı, gelirleri ile orantısız şekilde mal varlıklarında artış olan belediye memurlarının olduğu tespit edildiği de aktarıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,