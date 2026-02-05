Buca Belediyesi'ne Operasyon: Gözaltı Kararı Verilen 28 Şüpheliden 25'i Yakalandı - Son Dakika
Buca Belediyesi'ne Operasyon: Gözaltı Kararı Verilen 28 Şüpheliden 25'i Yakalandı

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 11:10
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı imar ruhsatı verilmesi iddialarıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 25 şüpheli yakalandı, birinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 25'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin edildiği"nin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, bir şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

