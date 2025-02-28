Buca Belediyesi'nden Büyük İftar Sofrası Geleneği - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Büyük İftar Sofrası Geleneği

Buca Belediyesi, Ramazan ayında iftar sofralarını tek bir noktada kurarak geleneksel kültür ve yardımlaşma duygusunu pekiştirecek. Her akşam bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

28.02.2025 10:26
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, bu yıl iftar sofralarını tek bir noktada kuracak. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu mübarek ayda bir araya gelerek, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatacak, komşuluk ve yardımlaşma duygusunu pekiştireceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, bu yıl iftar sofralarını tek bir noktada kuracak. Özmen Caddesi'nde bulunan Buca Çarşı Amfi Tiyatro alanında kurulacak yerden ısıtmalı dev iftar çadırında her akşam bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

"Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz"

Bucalı hemşehrilerini iftar sofralarına davet eden Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu mübarek ayda bir araya gelerek, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatacak, komşuluk ve yardımlaşma duygusunu pekiştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz" dedi.

Buca Belediyesi, Ramazan ayının geleneksel ruhunun yaşatılması için iftar alanında çeşitli etkinliklere yer verecek. Alanda kurulacak sahnede ney ve ilahi dinletileri sunulacak, semazenlerin gösterileri ise akşama ayrı bir güzellik katacak. İftara katılacak vatandaşlara, şerbet, macun ve patlamış mısır ikramında bulunulacak. Buca'nın miniklerinin de unutulmayacağı akşamlarda Hacivat-Karagöz gösterisine de yer verilecek.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Büyük İftar Sofrası Geleneği - Son Dakika

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