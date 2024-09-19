Buca Belediyesi\'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık programı hazırladı. Alzheimer hastaları ve ailelerine gereken desteği sunmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Başkan Görkem Duman, "Unutmayın ki yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz" dedi.

Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla toplumu bilinçlendirmek amacıyla etkinlik programı hazırladı. Alzheimer'ın sadece hastaları değil, ailelerini, yakınlarını ve toplumun tamamını etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Duman, şunları söyledi:

"Zamanla hafızayı, kimliği ve bağımsız yaşamı elimizden alabilen bu hastalıkla mücadelede en büyük silahımız, farkındalık ve dayanışmadır. Buca Belediyesi olarak, Alzheimer hastalarımızın ve ailelerinin yanında olmak, onlara gereken desteği sunmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu süreçte yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Unutmayalım ki bir toplumu güçlü kılan, yardımlaşma ve anlayışla birbirine destek olabilmesidir. Hepinizi bu bilinçle hareket etmeye, duyarlılığımızı artırmaya davet ediyorum. Cuma günü düzenlenecek farkındalık etkinliğimizin de bu anlamda büyük önem taşıdığını düşünüyorum."

Etkinlikler, yarın Erdem Caddesi'nde hizmet veren Ata Evi'nde 13.30 -17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Akkan, "Alzheimer hastalığı nedir? Nasıl tanı konur? Alzheimer hastalarına bakım verenlere nasıl destek olunmalı? Alzheimer hasta yakınlarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir" konulu seminer verecek. Etkinliğin rahatlama köşesinde eğitmen Meltem Deniz'in yoga, meditasyon ve nefes terapisi çemberleri yer alacak. Ayrıca, katılımcıların el becerilerini geliştirmeye yönelik hobi masası kurulacak; burada baskı tekniği ile bez çantalar yapılacak. Grup ve akıl oyunları ile keyifli dakikalar geçirecek katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak.