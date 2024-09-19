Buca Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

Buca Belediyesi\'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği

Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlediği farkındalık programında, Alzheimer hastalarına ve ailelerine destek olmayı amaçlıyor. Etkinlikte seminerler, yoga, meditasyon ve hobi atölyeleri yer alacak.

19.09.2024 11:11  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık programı hazırladı. Alzheimer hastaları ve ailelerine gereken desteği sunmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Başkan Görkem Duman, "Unutmayın ki yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz" dedi.

Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla toplumu bilinçlendirmek amacıyla etkinlik programı hazırladı. Alzheimer'ın sadece hastaları değil, ailelerini, yakınlarını ve toplumun tamamını etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Duman, şunları söyledi:

"Zamanla hafızayı, kimliği ve bağımsız yaşamı elimizden alabilen bu hastalıkla mücadelede en büyük silahımız, farkındalık ve dayanışmadır. Buca Belediyesi olarak, Alzheimer hastalarımızın ve ailelerinin yanında olmak, onlara gereken desteği sunmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu süreçte yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Unutmayalım ki bir toplumu güçlü kılan, yardımlaşma ve anlayışla birbirine destek olabilmesidir. Hepinizi bu bilinçle hareket etmeye, duyarlılığımızı artırmaya davet ediyorum. Cuma günü düzenlenecek farkındalık etkinliğimizin de bu anlamda büyük önem taşıdığını düşünüyorum."

Etkinlikler, yarın Erdem Caddesi'nde hizmet veren Ata Evi'nde 13.30 -17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Akkan, "Alzheimer hastalığı nedir? Nasıl tanı konur? Alzheimer hastalarına bakım verenlere nasıl destek olunmalı? Alzheimer hasta yakınlarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir" konulu seminer verecek. Etkinliğin rahatlama köşesinde eğitmen Meltem Deniz'in yoga, meditasyon ve nefes terapisi çemberleri yer alacak. Ayrıca, katılımcıların el becerilerini geliştirmeye yönelik hobi masası kurulacak; burada baskı tekniği ile bez çantalar yapılacak. Grup ve akıl oyunları ile keyifli dakikalar geçirecek katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement