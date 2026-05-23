Buca'da Bayram Dayanışması Büyüyor

23.05.2026 09:13  Güncelleme: 09:52
Buca Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği ve LC Waikiki iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 300 haneye bayramlık kıyafet yardımı yaptı. Başkan Görkem Duman, dayanışmayla bayram sevincini çoğalttıklarını söyledi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dayanışma köprüleri kurarak ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve LC Waikiki iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet desteği sağlandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bayram sevincini dayanışmayla çoğalttıklarını söyledi.

Bayramın paylaşmak ve birlikte gülümsemek anlamına geldiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dayanışmanın en çok böyle zamanlarda anlam kazandığını ifade etti. Başkan Görkem Duman, "Kurban Bayramı öncesinde çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve LC Waikiki ile birlikte dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledik. Şu ana kadar 300 hanemize ulaşarak bayram sevincine ortak olduk. Buca'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma kentini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

