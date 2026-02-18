Buca Belediyesi'nin İftar Sofrası Şirinyer'de Kurulacak - Son Dakika
Buca Belediyesi'nin İftar Sofrası Şirinyer'de Kurulacak

18.02.2026 13:14  Güncelleme: 14:18
Buca Belediyesi, ramazanın ruhunu yaşatmak amacıyla Şirinyer Düğün Salonu'nda iftar sofraları kuracak. Etkinlikler kapsamında Hacivat–Karagöz ve sihirbaz gösterileri düzenlenecek.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Şirinyer Düğün Salonu'nda iftar sofraları kuracak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tüm hemşehrilerimizi ramazan ayının bereketini paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Buca Belediyesi, ramazan boyunca Şirinyer'de iftar sofraları kuracak. Geleneksel etkinliklerin de düzenleneceği etkinliklerde çocuklar için Hacivat–Karagöz ve sihirbaz gösterileri sahnelenecek, vatandaşlara patlamış mısır ikramı yapılacak.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm hemşehrilerini iftar sofralarına davet ederek, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin ayıdır. Amacımız sadece sıcak bir yemek sunmak değil, aynı sofrada buluşarak Buca'nın aile atmosferini birlikte yaşamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ramazan ayının bereketini paylaşmaya davet ediyorum. Bu sofralar, Buca'da birbirimize daha da kenetlendiğimiz, aynı duada buluştuğumuz akşamlar olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

