Buca Belediyesi'nin Erişilebilir Gastronomi Merkezine Yoğun İlgi

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin dünya mutfağının seçkin örneklerini sunduğu erişilebilir gastronomi merkezi "Boudja Gastro" yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla kalite ve lezzeti uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi'nin iştiraki BUCAMAR tarafından işletilen Boudja Gastro, misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Boudja Gastro, Dumlupınar Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer alan ve halk arasında "Pembe Köşk" olarak bilinen tarihi Hacı Davut Fargoh Köşkü içinde hizmet veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan "Gastronomi Turizm Belgesi" ve İzmir Turizm Hijyen Kurulu tarafından verilen "Turuncu Çember" sertifikalarına sahip tesis, kalite ve hijyeni ön planda tutuyor.

Erişilebilir gastronomi merkezi

Başkan Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla kaliteyi ve lezzeti uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Boudja Gastro, sadece bir işletme değil tarihi dokunun korunduğu, yüksek kalite standartlarının her bütçeye uygun şekilde sunulduğu bir sosyal çalışmamız. Bu tesisi, erişilebilir gastronomi merkezi haline getirdik. Buca'nın zengin kültürünü, hijyen ve kaliteden ödün vermeden herkesin deneyimleyebilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Zengin menü

Boudja Gastro'nun menüsü, her damak tadına uygun geniş bir yelpazeye sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Usta mutfak kadrosu tarafından hazırlanan özel soslu makarnalar, pizzalar, et, balık ve ızgara çeşitleri, taze salatalar ve gurme hamburgerler, misafirler tarafından yoğun talep görüyor. Boudja Gastro, vejetaryen menüsü ile de öne çıkıyor.

Tesis, hafta içi ve cumartesi günleri 10.00 ile 22.30; pazar günü ise 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.