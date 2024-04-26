Buca Belediyesi Parklarda Bakım ve Yeşillendirme Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Parklarda Bakım ve Yeşillendirme Çalışmalarını Hızlandırdı

Buca Belediyesi Parklarda Bakım ve Yeşillendirme Çalışmalarını Hızlandırdı

Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ilçe genelinde bulunan parklarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmalarına hız kazandırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı vatandaşların yaşam konforunu artırmak için özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirerek, 'Bir yandan var olan parklarımızda bakım çalışması yaparken diğer yandan atıl alanları değerlendirerek yeni nefes alanları oluşturmayı planlıyoruz' dedi.

26.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:25
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ilçe genelinde bulunan parklarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmalarına hız kazandırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı vatandaşların yaşam konforunu artırmak için özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Bir yandan var olan parklarımızda bakım çalışması yaparken diğer yandan atıl alanları değerlendirerek yeni nefes alanları oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi,  vatandaşların kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak için parklardaki bakım ve yeşillendirme çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ekipler, parklarda bulunan çocuk oyuncakları, spor aletleri  ve kent mobilyalarının onarımını yaparken aynı zamanda kosa çalışması da yapıyor. Ayrıca mevsimine uygun çiçekler dikilerek yeşil alanlar renklendiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise parklara dört koldan girerek ayrıntılı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

BAŞKAN DUMAN'DAN YENİ YEŞİL ALAN SÖZÜ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı vatandaşların yaşam konforunu artırmak için özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirerek "Bir yandan var olan parklarımızda bakım çalışması yaparken diğer yandan atıl alanları değerlendirerek yeni nefes alanları oluşturmayı planlıyoruz. Yeşilin Buca'mıza çok yakıştığını düşünüyoruz. Bucalılar emin olsunlar önemsediğimiz çalışmalarımız arasında ilçe genelindeki park ve yeşil alan sayısını hızla artırmak da bulunuyor" diye konuştu.

Yetkililer, bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmalarının Buca'da bulunan 253 parkta, planlamalar doğrultusunda, sırasıyla süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Parklarda Bakım ve Yeşillendirme Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

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