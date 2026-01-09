Buca'da Kent Yönetimi Dijitalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca'da Kent Yönetimi Dijitalleşiyor

09.01.2026 11:45  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, ulakBELL adını verdiği yapay zeka destekli iletişim sistemi ile vatandaşların taleplerini anlık olarak takip edecek ve karar süreçlerine katılımlarını artıracak. Başkan Görkem Duman, bu sistemin halkı yönetim süreçlerinin merkezine aldığını belirtti.

(İZMİR)- Buca Belediyesi, yapay zeka destekli yeni nesil iletişim sistemi ulakBELL ile kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi bir üst aşamaya taşıyor. Vatandaşlardan gelen tüm talep, öneri ve şikayetlerin tek merkezden anlık olarak takip edileceği sistem ile başvurular, saniyeler içinde ilgili birimlere yönlendirilecek; çözüm süreçleri ise şeffaf biçimde yurttaşlarla paylaşılacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, ulakBELL'in sadece bir teknoloji yatırımı değil, halkı karar süreçlerinin merkezine alan bir yönetim anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

Buca Belediyesi, hizmet kapasitesini artıracak bir dijital dönüşüm sistemini hayata geçirdi. Kadınlardan gençlere, esnaftan üreticiye kadar kentin tüm paydaşlarını yönetim sürecine dahil etmeyi hedefleyen belediye, tüm iletişim kanallarını tek bir akıllı merkezde topladı. Yeni sistem ile vatandaşlar; telefon, sosyal medya, web sitesi veya yüz yüze başvurular fark etmeksizin tüm taleplerini tek bir noktadan iletebilecek. Kayıt altına alınan her başvuru, yapay zeka destekli yönlendirme sistemiyle ilgili birime kısa süre içinde aktarılacak. Bu sayede bürokratik süreçler kısalırken, vatandaşların talep durumu baştan sona şeffaf bir şekilde takip edebilecek.

"İlçemizin geleceğine atılan bir imza değerinde"

Belediye Başkanı Görkem Duman, hayata geçirilecek sistemin sadece teknik bir yenilik değil, bir yönetim vizyonu olduğu vurgulayarak, "Bizim önceliğimiz vatandaşımızın sesine güç vermek. Bu yeni sistemle, hemşehrilerimizle aramızdaki duvarları tamamen kaldırıyoruz. Yapay zeka ve dijital dönüşümün imkanlarını kullanarak, daha erişilebilir ve daha hesap verebilir bir belediye yapısı inşa ediyoruz. Artık her komşumuzun önerisi, ilçemizin geleceğine atılan bir imza değerinde" dedi.

Raporlama kapasitesi

Belediye, ulakBELL ile gelişmiş raporlama kapasitesine de sahip olacak. Belediye, gelen verileri analiz ederek ilçenin hangi noktasında ne tür ihtiyaçlar olduğunu "veri haritaları" üzerinden görebilecek. Vatandaşlar, 0 850 228 28 22, 0232 999 28 22 ve 0232 439 10 10 (Dahili 5) numaralı telefon hatları veya 0 534 501 28 28 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sisteme ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Görkem Duman, Yapay Zeka, Teknoloji, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da Kent Yönetimi Dijitalleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:59:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Buca'da Kent Yönetimi Dijitalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.