Buca'da Kent Yönetimi Dijitalleşiyor

(İZMİR)- Buca Belediyesi, yapay zeka destekli yeni nesil iletişim sistemi ulakBELL ile kent yönetiminde katılımcı demokrasiyi bir üst aşamaya taşıyor. Vatandaşlardan gelen tüm talep, öneri ve şikayetlerin tek merkezden anlık olarak takip edileceği sistem ile başvurular, saniyeler içinde ilgili birimlere yönlendirilecek; çözüm süreçleri ise şeffaf biçimde yurttaşlarla paylaşılacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, ulakBELL'in sadece bir teknoloji yatırımı değil, halkı karar süreçlerinin merkezine alan bir yönetim anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

Buca Belediyesi, hizmet kapasitesini artıracak bir dijital dönüşüm sistemini hayata geçirdi. Kadınlardan gençlere, esnaftan üreticiye kadar kentin tüm paydaşlarını yönetim sürecine dahil etmeyi hedefleyen belediye, tüm iletişim kanallarını tek bir akıllı merkezde topladı. Yeni sistem ile vatandaşlar; telefon, sosyal medya, web sitesi veya yüz yüze başvurular fark etmeksizin tüm taleplerini tek bir noktadan iletebilecek. Kayıt altına alınan her başvuru, yapay zeka destekli yönlendirme sistemiyle ilgili birime kısa süre içinde aktarılacak. Bu sayede bürokratik süreçler kısalırken, vatandaşların talep durumu baştan sona şeffaf bir şekilde takip edebilecek.

"İlçemizin geleceğine atılan bir imza değerinde"

Belediye Başkanı Görkem Duman, hayata geçirilecek sistemin sadece teknik bir yenilik değil, bir yönetim vizyonu olduğu vurgulayarak, "Bizim önceliğimiz vatandaşımızın sesine güç vermek. Bu yeni sistemle, hemşehrilerimizle aramızdaki duvarları tamamen kaldırıyoruz. Yapay zeka ve dijital dönüşümün imkanlarını kullanarak, daha erişilebilir ve daha hesap verebilir bir belediye yapısı inşa ediyoruz. Artık her komşumuzun önerisi, ilçemizin geleceğine atılan bir imza değerinde" dedi.

Raporlama kapasitesi

Belediye, ulakBELL ile gelişmiş raporlama kapasitesine de sahip olacak. Belediye, gelen verileri analiz ederek ilçenin hangi noktasında ne tür ihtiyaçlar olduğunu "veri haritaları" üzerinden görebilecek. Vatandaşlar, 0 850 228 28 22, 0232 999 28 22 ve 0232 439 10 10 (Dahili 5) numaralı telefon hatları veya 0 534 501 28 28 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sisteme ulaşabilecek.