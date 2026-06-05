Buca Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 51 Gözaltı - Son Dakika
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Buca Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 51 Gözaltı

Buca Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 51 Gözaltı
05.06.2026 16:08
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildi.

İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Görkem Duman, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 51 Gözaltı - Son Dakika

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