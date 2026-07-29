Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi

Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi’nin can dostlar için başlattığı sahiplendirme kampanyası, duyarlı vatandaşların desteğiyle büyüyor.

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin can dostlar için başlattığı sahiplendirme kampanyası, duyarlı vatandaşların desteğiyle büyüyor. Son 7 ayda 153 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşurken, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Buca Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde konuk ettiği sokak canlarını sıcak bir yuvaya kavuşturmaya devam ediyor. Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi'nde hizmet veren merkezde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ocak 2026'dan bugüne 153 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu.

BUCA HALKINA TEŞEKKÜR

Sahiplendirme kampanyasının önemine dikkat çeken Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca halkının gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Vekili Benzer, "Sokak hayvanlarımızın sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşam sürdürmeleri en büyük önceliklerimizden biri... Merkezimizde tedavi ve bakımlarını titizlikle yaptığımız can dostlarımızı sıcak yuvalara kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Buca halkını merkezimizi ziyaret etmeye ve bir can dostumuza yuva olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

NASIL SAHİPLENİLİR?

Can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sahiplenme işlemlerini yapabiliyor. Sahiplendirilen tüm hayvanların kısırlaştırma, iç ve dış paraziter tedavileri, kuduz aşıları ve resmî pasaport işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sahiplendirme sürecini dijital ortama da taşıyan belediye, @bucabelediyesiveterinerlik kullanıcı adlı resmî sosyal medya hesabından merkezde yuva bekleyen can dostların fotoğraflarını ve bilgilerini düzenli olarak paylaşıyor. Sahiplendirme süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin ise 0232 439 10 10 numaralı telefondan 1981 veya 1985 dâhilî hatlarını arayarak yetkililere ulaşabileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:04:15. #7.13#
SON DAKİKA: Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.