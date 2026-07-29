Buca’da 7 ayda 153 sokak hayvanı sahiplendirildi

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin can dostlar için başlattığı sahiplendirme kampanyası, duyarlı vatandaşların desteğiyle büyüyor. Son 7 ayda 153 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşurken, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Buca Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde konuk ettiği sokak canlarını sıcak bir yuvaya kavuşturmaya devam ediyor. Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi'nde hizmet veren merkezde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ocak 2026'dan bugüne 153 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu.

BUCA HALKINA TEŞEKKÜR

Sahiplendirme kampanyasının önemine dikkat çeken Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca halkının gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Vekili Benzer, "Sokak hayvanlarımızın sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşam sürdürmeleri en büyük önceliklerimizden biri... Merkezimizde tedavi ve bakımlarını titizlikle yaptığımız can dostlarımızı sıcak yuvalara kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Buca halkını merkezimizi ziyaret etmeye ve bir can dostumuza yuva olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

NASIL SAHİPLENİLİR?

Can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sahiplenme işlemlerini yapabiliyor. Sahiplendirilen tüm hayvanların kısırlaştırma, iç ve dış paraziter tedavileri, kuduz aşıları ve resmî pasaport işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sahiplendirme sürecini dijital ortama da taşıyan belediye, @bucabelediyesiveterinerlik kullanıcı adlı resmî sosyal medya hesabından merkezde yuva bekleyen can dostların fotoğraflarını ve bilgilerini düzenli olarak paylaşıyor. Sahiplendirme süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin ise 0232 439 10 10 numaralı telefondan 1981 veya 1985 dâhilî hatlarını arayarak yetkililere ulaşabileceği ifade edildi.