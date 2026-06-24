Başkan Vekili Benzer'den muhtar ziyaretleri

(İZMİR) - Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, göreve başlamasının ardından muhtarları ziyaret ederek mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Benzer, "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Buca'nın her mahallesine eşit, hızlı ve etkin hizmet götürmek için ortak akılla, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, göreve gelmesinin ardından yerel yönetimdeki iş birliğini artırmak adına muhtarlık ziyaretlerine başladı. Başkan Vekili Hüseyin Benzer, gerçekleştirilen planlama dahilinde Adatepe Mahalle Muhtarı Oktay Çamurlu, Menderes Mahalle Muhtarı Tuğba Yıldırım, Atatürk Mahalle Muhtarı Sedat Erşahin ve Murathan Mahalle Muhtarı Eren Korkmaz'ı muhtarlık ofislerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde mahallelerin acil ihtiyaçları, devam eden projeler ve vatandaşlardan gelen talepler masaya yatırıldı. Saha müdürlerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde, sorunların hızla çözülmesi için yerinde tespitler yapılarak gerekli talimatlar verildi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Muhtarların yerel yönetimdeki rollerinin kritik olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca'ya hizmet noktasında ortak aklın ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Benzer, "Buca'mıza hak ettiği hizmeti sunmanın yolu, mahallelerimizin sesini en doğru şekilde duymaktan geçer. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak muhtarlarımızla buluşmayı ve saha müdürlerimizle birlikte sorunları yerinde tespit etmeyi istedik. Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Buca'nın her mahallesine eşit, hızlı ve etkin hizmet götürmek için ortak akılla, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye birimlerinin sahada kendileriyle dirsek teması halinde çalışmasından dolayı teşekkür ettiler.