Buca Belediyesi ve Doğaseverlerden Çevre Seferberliği

(İZMİR) - Buca'da bir araya gelen doğaseverler, çevre temizliği yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır" dedi.

Buca Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla İzmir Doğa Severler Derneği ile Manavur Deresi bölgesinde çevre temizliği etkinliği yaptı.

Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, doğaya zarar veren atıklar temizlendi. Katılımcılar, çevre duyarlılığına dikkati çekerek, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da yaptığı açıklamada, doğayı korumanın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Başkan Duman, "Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır. Manavur Deresi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, çevre konusunda dayanışmanın ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi. Daha temiz, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.