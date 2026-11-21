Buca'da düzenlenen operasyonda 190 bin hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 bin uyuşturucu hap ile 37 bin kapsüle doldurulmak üzere hazırlanmış 11 kilogram pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve pregabalin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda 190 bin uyuşturucu hap, 37 bin kapsüle doldurulmak üzere hazırlanmış ve reçetesiz satışı yasak olan 11 kilogram pregabalin ele geçirildi.
R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?