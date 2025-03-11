Buca'da "Marteniçka" Etkinliği - Son Dakika
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Buca'da "Marteniçka" Etkinliği

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Buca’da baharın müjdecisi, bereketin ve kardeşliğin sembolü marteniçkalar, Rodop Çocuk Parkı’ndaki erik, çınar ve elma ağaçlarına bağlandı. Bucalı çocukların kendisine hediye ettiği yeni marteniçkalarını da bileğine bağlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Marteniçkanın bize hatırlattığı gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz” dedi.

11.03.2025 16:41  Güncelleme: 17:58
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(İZMİR) - Buca'da baharın müjdecisi, bereketin ve kardeşliğin sembolü marteniçkalar, Rodop Çocuk Parkı'ndaki erik, çınar ve elma ağaçlarına bağlandı. Bucalı çocukların kendisine hediye ettiği yeni marteniçkalarını da bileğine bağlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Marteniçkanın bize hatırlattığı gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Rodop Çocuk Parkı'nda gerçekleştirdiği "marteniçka" etkinliğine katıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dernek üyeleri ve Bucalılarla birlikte alanda bulunan anıta karanfiller bırakarak, marteniçkalarını parktaki erik, elma ve çınar ağaçlarına astı.

"Sözümüzü yerine getirdik"

Bucalı çocukların hediye ettiği yeni marteniçkalarını da bileğine bağlayan Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Rodop Çocuk Parkı'nda toplanmamızın çok özel bir anlamı var. Geçtiğimiz aralık ayında, totaliter rejimin katlettiği başta Türkan bebek olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına bu parkı açmıştık. O gün, Türkan bebek ve diğer şehitlerimizin anısına üç fidan dikmiştik; erik, elma ve çınar ağaçlarına Türkan, Ayşe ve Musa isimlerini vermiştik. Yine o gün, mart ayında kolumuza bağladığımız marteniçkaları, dallar çiçek açınca bu ağaçlara bağlayacağımızı, çınarın gölgesinde toplanıp onların isimlerini ve aziz hatıralarını hep birlikte yaşatacağımızı söylemiştik. İşte bugün, o sözümüzü yerine getiriyoruz. Marteniçkanın bize hatırlattığı gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Marteniçkalarımızın baharın güzelliklerini ve umutlarını hayatımıza getirmesini diliyorum."

Anı Evi'ndeki sergiyi gezdi

Başkan Duman, daha sonra parkta bulunan Buca Belediyesi Anı Evi'ndeki " Balkanlar'dan Türkiye'ye Göç" temalı sergiyi gezdi. Ziyarette Başkan Görkem Duman'a, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İzmir Bal-Göç Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu merkez yönetim kurulu üyeleri, İzmir Bal-Göç Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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