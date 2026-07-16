İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çamlıkule Mahallesi 200/17 Sokak'ta, Hüseyin K. (54) idaresindeki motosiklete çarptı.
Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olayın ardından bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Hüseyin K'nin kullandığı motosiklete yola çıkan otomobilin çarpması, sürücünün kazanın şiddetiyle savrulması ile otomobilin bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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