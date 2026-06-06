Buca'da Tutuklamalar

DUMAN, KILIÇ VE KAYA TUTUKLANDI
Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. Diğer şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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