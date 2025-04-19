Buca'da Zeki-Metin Amfi Tiyatro Yenilendi, Sanatseverleri Bekliyor

(İZMİR) - Buca Belediyesi Zeki-Metin Amfi Tiyatro, yenilenen yüzüyle perde açmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'da sanatla nefes alacağımız yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Buca Belediyesi, Kaynaklar'daki Gölet Tesisleri bünyesinde bulunan amfi tiyatrodaki yenileme çalışmalarını tamamladı. 3 bin 500 kişilik amfi tiyatro, "Zeki-Metin Amfi Tiyatro" ismiyle sanatseverlere hizmet vermeye başlayacak.

Çalışmaların başladığı ilk günden beri süreci yakından takip eden Başkan Duman, tiyatroyu yerli ve yabancı oyunların seçkin örneklerinin, değerli sanatçıların konserlerinin, film gösterimlerinin gerçekleştirileceği yaşayan bir mekana dönüştüreceklerini söyledi.

Duman, çalışmalara ilişkin olarak, "Sanatın halkla buluşmasında tüm yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünün bilinciyle hareket ederek en güzel eserlerin burada sanatseverlere sunulmasını sağlayacağız. Buca'da sanata ev sahipliği yapan çok fazla sahnemiz maalesef yok. Bu anlamda Zeki-Metin Amfi Tiyatro, Buca'da sanatla iç içe geçen yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çok heyecanlıyız. Sahnelenecek ilk eseri burada sanatseverlerle birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Yenileme çalışmaları kapsamında tiyatro binasının giriş kapıları, oturma alanları, sahne ve sahne arkası, bekleme alanları elden geçirilerek tüm tesis baştan aşağı yenilendi. Aydınlatma, ses ve ışık sistemi modern teknoloji ile daha fonksiyonel hale getirildi.