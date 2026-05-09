Buca Gölet'te Anneler Günü Coşkusu

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Gölet Tesisleri'nde piknik organizasyonu gerçekleştirildi. Etkinlikte yüzlerce kadın, müzik ve çeşitli aktiviteler eşliğinde bir araya geldi.

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri, 7 Mayıs'ta Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen Sukulent Atölyesi ile başladı. Etkinlikler kapsamında kadınlar ücretsiz servislerle Buca Gölet Tesisleri'ne taşındı. Piknik programında müzik ve gösterilerle katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Görkem Duman, alanda vatandaşlarla bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

BAŞKAN DUMAN, HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ ANLATTI

Annelere seslenen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sizler sadece birer evlat yetiştirmiyor, aslında bir ülkenin geleceğini ilmik ilmik örüyorsunuz. Buca'mızın sokaklarında huzur varsa, bu sizlerin evlerinize kattığınız o eşsiz sevgi sayesindedir" diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana "Mutlu Anneler, Huzurlu Buca" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Duman, kadınlara yönelik hayata geçirilen projeleri hatırlattı.

Başkan Duman, "Sizlerin üretkenliğini ekonomik değere dönüştürmek en büyük önceliğimiz. Merkezlerimizde açtığımız hobi ve meslek edindirme kurslarıyla binlerce kadınımıza yeni kapılar açtık. Kişisel gelişimlerine katkı sunduk, çalışma hayatına katılmalarına destek olduk. Annelerimizin gözü arkada kalmasın, çocukları akranlarıyla sevgi dolu bir ortamda eğlenerek öğrenebilsin diye Pırlanta Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürürken Çınar Anaokullarımızın kapasitesini artırdık. 'Çocuk Oyun Sokaklarımız' ile çocuklarımıza modern ve güvenli oyun alanları sunduk. Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Ova bölgesinde hayata geçirdiğimiz Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimizde uzmanlarımızla her zaman yanınızdayız. Sorunlarınızı paylaşıyor, birlikte çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Duman, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

ÇOCUKLAR GÜNÜN TADINI ÇIKARDI

Program kapsamında çocuklar için bubble show gösterileri ve geleneksel oyunlar düzenlendi, çeşitli ikramlar yapıldı. Öte yandan kutlamalar çerçevesinde 9 Mayıs Cumartesi günü belediye önünde kurulan kermeste, Bucalı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi.