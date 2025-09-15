Buca İşçilerinin Grevi 7. Gününde

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde işçiler ile DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyelerinin 9 Eylül'de başlattıkları iş bırakma eylemi 7'nci gününde sürüyor.

3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül'de işçiler tarafından başlatılan iş bırakma eylemi, 7'nci gününe girdi. Buca Belediyesi binasını 'işgal' eden ve sağlık, itfaiye gibi acil hizmetler dışında başta çöp toplama gibi tüm hizmetlerin durduran işçiler, dün akşam da saat 21.00'de Buca'nın Şirinyer semtinde bir araya geldi. Sloganlar eşliğinde yürüyen işçiler, 'Buca uyuma, emekçine sahip çık' diyerek, yol boyunca halka sorunlarını ve süreci anlattı.

'ÇABAMIZLA HAZİRAN AYI MAAŞI ÖDENDİ'

Eyleme ilişkin konuşan DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Yaklaşık 3 aydır Buca Belediyesi'nde maaşlar ödenmiyor. Onun öncesinde de maaşlar taksitler halinde ödeniyordu. İşçiler, toplu sözleşmeden hak ettiği 6 aylık geriye dönük ücretini alamadı. En az 60 bin TL alacağı olan işçiler var. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'işçilerin alacaklarının yüzde 85'ini yatırdık' dedi. Bu gerçeği yansıtmıyor. Çabamızla sadece haziran ayı maaşının tamamı ödendi. Temmuz ayından ise yol, yemek, ikramiye ve maaşının bir kısmı ödendi. Sadece bu iki ayın yüzde 85'ini ödeyerek tüm alacakların yüzde 85'ini ödemiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu işçi maaş almadan, emek vererek nereye kadar yaşayamaya devam edecek" diye konuştu.