Bucak Kütüphanesi Üye Sayısı 11.733'e Yükseldi - Son Dakika
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Bucak Kütüphanesi Üye Sayısı 11.733'e Yükseldi

Bucak Kütüphanesi Üye Sayısı 11.733\'e Yükseldi
14.07.2026 16:18
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Bucak Halk Kütüphanesi'nde üye sayısı 11.733'e ulaşırken, ödünç verilen kitap sayısı 16.953 oldu.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi'nde üye sayısı 11 bin 733'e ulaştı.

Bucak İlçe Halk Kütüphanesi'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin istatistikleri açıklandı. Verilere göre kütüphanede üye sayısı arttı.

Kütüphane Müdürü Erdoğan Çakar, 2026 yılının ilk 6 ayı itibarıyla kütüphanede 41 bin 165 materyal bulunduğunu söyledi.

Bu materyallerin 15 bin 726'sının çocuklara, 25 bin 439'unun ise yetişkinlere yönelik olduğunu belirten Çakar, kayıtlı üye sayısının 11 bin 733'e ulaştığını ifade etti.

Çakar, yılın ilk yarısında 16 bin 953 kitabın ödünç verildiğini, kitap okuma oranını artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bucak Kütüphanesi Üye Sayısı 11.733'e Yükseldi - Son Dakika

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