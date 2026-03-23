Bucak'ta Yavru Köpek Skandalı

BURDUR'un Bucak ilçesinde bulunan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde ölü yavru köpeklerin görüntülerinin sanal medyada paylaşılması sonrasında Burdur Valiliği, inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bucak Belediyesi ise sorumlu personel hakkında idari işlem başlattı.

Hayvanseverlerden oluşan bir grup, Bucak ilçesinde bulunan sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezine gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi. Barınağa giren hayvanseverler, çok sayıda yavru köpeğin yaşamını yitirdiği ve bazı hayvanların boyun bölgelerinde derin yaralar bulunduğunu gördü. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü. Olayın sanal medyada yayılmasıyla hayvanseverler duruma sert tepki gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemlerin titizlikle uygulanacağı vurgulanırken, hayvan sağlığı ve refahının öncelikli olduğu ifade edildi. Sürecin ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Diğer yandan Bucak Belediyesi'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, merkezde yaşanan gelişmenin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Belediye açıklamasında, ihmali bulunan personel ve sorumlular hakkında idari süreçlerin kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

İHMALİ BULUNDUĞU DEĞERLENDİRİLEN PERSONEL HAKKINDA İŞLEM

Bucak Belediyesi, hayvan barınağında yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili idari süreç kapsamında ilk incelemeler sonucunda ihmali bulunduğu değerlendirilen personel hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile bağlantılı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sorumlu personel hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmanın sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgili birimde görev yapan personelin görevlerinden alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

