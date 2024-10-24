Bucak'taki Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bucak'taki Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak\'taki Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

24.10.2024 15:06
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BURDUR'un Bucak ilçesinde samanlıkta çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Bucak'a bağlı Ürkütlü köyünde Hüseyin Aygün'e ait evin yanında istif halindeki 500'ün üzerinde balyanın bulunduğu samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ürkütlü köyü, Bucak Belediyesi, Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Burdur, Yaşam, Bucak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bucak'taki Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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