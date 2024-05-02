Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi İstanbul Müzik Festivali\'nde konser verecek

Budapeşte Festival Orkestrası ve usta piyanist Francesco Piemontesi, İstanbul Müzik Festivali kapsamında 3 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek. Ivan Fischer yönetimindeki orkestra, Johannes Brahms'ın eserlerini yorumlayacak. İstanbul Müzik Festivali ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

02.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Budapeşte Festival Orkestrası ile usta piyanist Francesco Piemontesi, "İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, 3 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

Ivan Fischer yönetimindeki orkestra, Johannes Brahms'ın "Macar Dansı No. 10, Fa Majör", "Piyano Konçertosu No. 2, Si bemol Majör, op. 83", "Macar Dansı No. 7, Fa Majör" ve "Senfoni No. 2, Re Majör, op. 73" eserlerini yorumlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve yetenekli solistleri ağırlayan İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs-12 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Türk Telekom, İstanbul, Telekom, Sanat, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:11. #1.11#
SON DAKİKA: Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement