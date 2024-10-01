BUDO'dan 8 Sefer İptali - Son Dakika
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BUDO'dan 8 Sefer İptali

BUDO\'dan 8 Sefer İptali

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, 8 deniz otobüsü seferini iptal etti.

01.10.2024 09:59
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BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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