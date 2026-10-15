BUDO'nun Mudanya-Kabataş dahil bugünkü 12 seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun Mudanya-Kabataş dahil bugünkü 12 seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO bugün 12 seferini iptal etti. Şirketin internet sitesindeki duyuruya göre Mudanya-Kabataş, Mudanya-Armutlu ve Armutlu-Kabataş hattında sefer yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Kaynak: AA
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