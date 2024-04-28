Buğay köyünde kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Buğay köyünde kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

Buğay köyünde kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yaşanan kuraklık sebebiyle köy camisinde düzenlenen programda mevlit okundu ve dua edildi. Programa Yapraklı Kaymakamı, Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

28.04.2024 21:57
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Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yağmur duası yapıldı.

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle muhtarlık tarafından köy camisinde düzenlenen program kapsamında mevlit okundu dua edildi.

Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Yapraklı Kaymakamı Mücahit Özkök, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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