Buğra Kavuncu Silivri\'de esnafı ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Silivri'de çarşı esnafını ziyaret etti.
Kavuncu, burada ilçe sakinlerinden oy istedi. Bazı vatandaşlar, Silivri'ye metro ve deniz ulaşımı taleplerini dile getirdi.
Bu talepleri not aldıklarını belirten Kavuncu, seçimi kazanamaması durumunda bile bunların takipçisi olacaklarını vurguladı.
Bir esnafın "Kanal İstanbul" sorusuna Kavuncu, Kanal İstanbul'un yerel yönetimi aşan çok büyük proje olduğunu, hükümetin istemesi durumunda Bakanlık eliyle bunu yapabileceğini ancak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un "Kanal İstanbul gündemimizde yok." dediğini kaydetti.
Bir esnafın "Ümit Özdağ ile neden ittifak yapmadınız?" sorusu üzerine Kavuncu, "Ümit Özdağ anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Bana iftira attı, bana 'FETÖ'cü' dedi, gözümün içine bakarak. Ben de gittim, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum, kendimle ilgili. Tarihte görülmemiş bir şey." yanıtını verdi.
Açtığı davaları kazandığını dile getiren Kavuncu, Özdağ'ın istediği bir makamı alamadığı için kendisi üzerinden partiye ceza kesmeye kalkıştığını için bu iftirayı attığını ileri sürdü.
Kavuncu, bu kafa yapısına sahip biriyle yolda yürüyemeyeceğini ancak Özdağ'ın düzensiz göç konusundaki tespitlerinin doğru olduğunu ifade etti.
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