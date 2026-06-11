Bugün 11 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari, Sinop, Kastamonu ve Karabük'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurtta yaz yağmurları devam ediyor. MGM, bugün Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

MGM, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşları kuvvetli yağış riskine karşı uyardı. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağını kaydeden MGM, Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.