Bugün Bakanların Programları - Son Dakika
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Bugün Bakanların Programları

19.06.2026 00:10
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Bugün çeşitli bakanların resmi ziyaretleri ve katılacakları etkinlikler gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, Belediyeyi, Adliyeyi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Rize/10.00/10.35/11.10/13.30/15.00)

2 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılacak. Göktaş, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Tarihi Köle Hanı Açılış Programı'na iştirak edecek, Mermer Fuarı'nı gezecek.

(İstanbul/10.00/Afyonkarahisar/14.30/15.15/15.45/16.30)

3 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erciyes Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak.

(Kayseri/10.00)

4 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilecek Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Şam)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/14.30)???????

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erciyes Zirvesi "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik Sempozyumu"na iştirak edecek, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ne ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.00/18.00)

3 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Almanya JETCO ve Yuvarlak Masa toplantılarına, Türkiye-İtalya Business Forum etkinliğinin kapanışına katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/18.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ardından taraflar arasındaki ilk görüşmeler İsviçre'de yapılacak.

(Bürgenstock)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Avrupa Birliği zirvesi, ikinci gününde Brüksel'de devam edecek.

(Brüksel)

4 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanına sahip ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş'ın uluslararası tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.45)

SPOR

1 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesi San Francisco Bay Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Santa Clara/00.30)

2 - A Milli Futbol Takımı'ndan 3 futbolcu, Paraguay ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesi San Jose Park'ta basın toplantısı yapacak.

(San Jose/02.45)

3 - A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesi San Jose Park'ta basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

(San Jose/03.45)

4 - Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile yapacakları müsabaka öncesi San Francisco Bay Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Santa Clara/01.30)

5 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(İstanbul/20.00)

6 - Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etabında, Fransa-Çin ve Belçika-Almanya müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/19.30)

7 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, B Grubu'nda Kanada-Katar, A Grubu'nda Meksika-Güney Kore ve D Grubu'nda ABD-Avustralya maçlarıyla devam edilecek.

(Vancouver/01.00/Guadalajara/04.00/Seattle/22.00)

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Bakanların Programları - Son Dakika

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