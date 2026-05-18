Bugün Politika ve Ekonomi Gündemi

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'da düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katılacak.

(Bakü)

2- ?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'na iştirak edecek.

(Londra) ?

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine" başlıklı çalıştaya katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini, 1. çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya resmi ziyarette bulunarak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

2- ?ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIVB Milletler Ligi karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın medya günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.