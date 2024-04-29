Bugün Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bugün Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu, bazı bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiği için tedbirli olunması gerekmektedir.

29.04.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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(ANKARA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu, bazı bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğini bildirerek, toz taşınımı ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bugün Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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