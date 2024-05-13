Bugünü Resmetmek Sergisi 17 Mayıs\'ta Açılıyor

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Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı "Bugünü Resmetmek" sergisi, 17 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirecek.

Sergi kapsamında küratör eşliğinde sergi turu, panel ve performans gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

Birbirinden farklı resim dilleri olan 28 sanatçının, son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.