Bugünü Resmetmek Sergisi 17 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
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Bugünü Resmetmek Sergisi 17 Mayıs'ta Açılıyor

Bugünü Resmetmek Sergisi 17 Mayıs\'ta Açılıyor

Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in küratörlüğünü yaptığı 'Bugünü Resmetmek' sergisi, 17 Mayıs'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirerek 28 sanatçının son 5 senedeki çalışmalarını sergileyecek. Sergi süresince küratör eşliğinde sergi turları, paneller ve performanslar da düzenlenecek.

13.05.2024 14:56
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Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı "Bugünü Resmetmek" sergisi, 17 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirecek.

Sergi kapsamında küratör eşliğinde sergi turu, panel ve performans gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

Birbirinden farklı resim dilleri olan 28 sanatçının, son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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