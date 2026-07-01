Bugünün Önemli Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bugünün Önemli Gündemi

01.07.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk hakları, tarım, dış politika ve spor alanlarında önemli toplantı ve etkinlikler düzenlenecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arpa hasadına katılacak.

(Kırıkkale/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde basın açıklamasında ve incelemede bulunacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlığında, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları yapılacak. Türkiye, Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15)

2- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.

(Londra/14.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, 4 müsabaka oynanacak. Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika-Senegal karşılaşmaları yapılacak.

(New York/00.00/Meksika/04.00/Atlanta/19.00/Seattle/23.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Çocuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünün Önemli Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

00:20
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
23:58
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var
''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
23:22
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
22:57
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
22:53
Dünya Kupası’nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 00:34:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bugünün Önemli Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.