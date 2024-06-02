Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı Tamamlandı

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(AYDIN) - Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından hayata geçirilen Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tesisin şimdiden Buharkent'e hayırlı olmasını diledi.

Buharkent'e uzun yıllar hizmet edecek olan ve günlük 3 bin 560 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde inşaat kısmı tamamlanırken, mekanik ekipman ile elektrik tesisatı imalatına başlandı.

Temmuz ayında hizmete alınması planlanan tesiste kaba ve ince ızgara ile 2 adet kum tutucu ve yağ tutucudan oluşan ön arıtma sistemi bulunuyor. Tesiste ayrıca 2 adet anaerobik havuz, 2 adet havalandırma havuzu, 2 adet çökertme havuzu, 1 adet mikro disk filtre, 1 adet çamur yoğunlaştırıcı ve 1 adet çamur susuzlaştırıcı bölümleri de yer alıyor. İleri biyolojik arıtma yapılacak tesisten çıkacak olan su, tarımsal sulama suyu kriterlerini uygun olacak ve tarımsal sulamada kullanılabilecek.

Söz verdikleri yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, tesisi Buharkent'e kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.