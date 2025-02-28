Bukavu'da Can Kaybı: 11 Ölü, 65 Yaralı

Güncel

BUKAVU, 28 Şubat (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu bölgesindeki Bukavu kentinde bir patlamanın ardından bir yaralıyı taşıyan insanlar, 27 Şubat 2025.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bukavu kentinde isyancı 23 Mart Hareketi'ni destekleyen siyasi bir mitingden kısa bir süre sonra yaşanan patlamalarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)